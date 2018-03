Dit weekend in Groningen: een dansje wagen op Nienoord

Terwijl de eerste hardlopers zich wagen aan een hardloopwedstrijd gooien vissers hun hengeltje uit in Hoogezand. En uiteraard staat het Gronings in de spotlight tijdens de Grunneger Weke.

1) Grunneger talentenjacht

Het is 'Meertmoand Dialectmoand'. In dat kader wordt er een Grunneger talententoernooi gehouden in Sellingen. Bij het Hof van Sellingen krijgen ' muzikale beginnelingen, laatbloeiers en groepen' een podium. Scout jij de nieuwe Marlene Bakker? De talentenjacht is zaterdag onderdeel van de jaarmarkt tussen 11 en 17 uur.

2) De toekomst van het Gronings

We blijven in Grunneger sferen in deze 'Grunneger Weke'. Maar is er toekomst voor het Gronings? Deze vraag staat zaterdag onder meer centraal tijdens de Dag van de Grunneger toal. Tekstschrijver en zanger Jan Veldman opent het taalevenement bij de Groninger Archieven in Stad. Van 11 en 16 uur wordt de toekomst van het gronings belicht. 's Avonds is er van 20.30 tot 22.30 uur een Grunneger Oavend in het der Aa-Theater in Stad.

3) IJskoude hardloopronde

De lente is begonnen. Nou ja, soort van. Terwijl Koning Winter nog even uithaalt, melden duizenden hardlopers zich zaterdagavond aan de start van het hardloopevenement Nacht van Groningen. De lopers starten en finishen op de Ossenmarkt in Stad. Om 20 uur vertrekken de eerste lopers. Vlak voor middernacht komen de fanatiekelingen over de finish.

4) Dansen bij Borg Nienoord

'Dansen begint bij 30'. Althans, dat vindt men in Leek. Borg Nienoord nodigt 30'ers, 40'ers en 50'ers uit om een dansje te wagen. Zaterdag vanaf 21 uur klinken de classics. Meer informatie is te vinden op de website van het 30+ feest.

5) 'Als ze me missen, dan ben ik vissen'

Visliefhebbers krijgen zondag de laatste trends op het gebied van hengelsport voorgeschoteld in buurtcentrum De Kern in Hoogezand. In de vier zalen zijn groothandels, de vliegvisvereniging en jeugdsporthengelvereniging aanwezig. Ook worden er demonstraties gegeven. De beurs duurt van 11 tot 17 uur.