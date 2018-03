'Verlegging N33 is slecht voor bereikbaarheid Steendam'

De gemeente heeft eerder geïnvesteerd in het wegennet en is bang dat die investering verloren gaat. (Foto: Google Streetview)

Het verleggen van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam is slecht voor de bedrijvigheid en bereikbaarheid van het gebied rond het Schildmeer.

Dat schrijft de gemeente Midden-Groningen in brief aan de projectgroep N33 Midden.

Het afsluiten van de Geerlandweg betekent volgens de gemeente 'regelrechte beperking van de toeristische en recreatieve bereikbaarheid van het Schildmeer'. Daarnaast zijn er zorgen over de bereikbaarheid van Steendam, Tjuchem en natuurgebied Roegwold. Ook zijn er zorgen over een ongewenste belasting van de wegen in Siddeburen.

'Verlegging verbetert bereikbaarheid'

De gemeente heeft eerder geïnvesteerd in het wegennet rond de Geerlandweg en is bang dat die investering verloren gaat.

Ondanks de zorgen over afsluiten van de Geerlandweg is de gemeente tevreden met de plannen voor de gekozen variant. Over het algemeen verbetert de verlegging de bereikbaarheid van Midden-Groningen en neemt de verkeersveiligheid toe, schrijft de gemeente.

