Paddepoel Fietsen alsnog overstag: 'Maar wij leggen ons hier niet bij neer'

Paddepoel Fietsen heeft alsnog gehoor gegeven aan de Vereniging voor Eigenaren (VvE) in winkelcentrum Paddepoel, door aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Maar daarmee is de kous volgens eigenaar Peter Oest nog niet af.

'Ja, we hebben betaald', bevestigt Oest. In overleg met hun advocaat besloten hij en zijn compagnon Martin Haijkens in de loop van vrijdag het gewenste bedrag over te maken. 'En daar zit een groot deel contributie bij, maar ook boetegeld. We hopen het boetegeld in hoger beroep echter weer terug te vorderen bij de VvE.'

Strijdvaardig

'Wij leggen ons hier zeker niet bij neer. Nee, ben je gek? We strijden gewoon door. Wat hier is gebeurd kan gewoon niet door de beugel', vindt de ondernemer. 'Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.'

Bemiddelingspoging

'We hebben het gevoel dat ze ons gewoon kapot willen maken, dat blijkt uit alles', vervolgt Oest. We proberen voortdurend met de VvE in contact te komen, ook via onze advocaat, maar we horen maar niets van ze.'

Onze zaak is dus weer geopend en dat blijft de komende jaren ook zo Peter Oest - Eigenaar Paddepoel Fietsen

Een bemiddelingspoging moest uitsluitsel geven. 'Maar vlak voordat dat zou gebeuren, lieten ze toch nog even beslag leggen op ons pand', klinkt het teleurgesteld. 'Maar dat zullen ze nu moeten opheffen, want we hebben betaald. Onze zaak is dus weer geopend en dat blijft de komende jaren ook zo.'

