GTST heeft met Zahra een Gronings tintje

Het Goede Tijden, Slechte Tijden-dorp Meerdijk krijgt visite uit Groningen. De Winschoter actrice Zahra Lfil is vrijdag voor het eerst in de soap te zien.

'Ja, gekte. Wie had dat gedacht?', reageert ze op Radio Noord. 'Ik heb audities gedaan en opeens stond ik in de laatste ronde in de studio's in Amsterdam. 'De week erna werd ik gebeld. Ik heb gehuild van blijdschap.'

Hoe lang is Zahra te zien?

Lfil speelt de rol van Farah Nazar. Hoe lang ze te zien is in Goede Tijden, Slechte Tijden, kan ze niet zeggen. 'Ik hoop zo lang mogelijk, maar het blijft natuurlijk GTST', zegt ze lachend.

Entree in Meerdijk

Zo maakt Fahra haar entree: