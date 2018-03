'Ik moet regelmatig met mijn fiets de sloot in'

Het aantal belangstellenden dat niet bij een partij betrokken was, was in Garrelsweer vrij karig. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Hoeveel ruimte krijgen boeren? Die vraag was onderwerp van het verkiezingsdebat van de gemeente Loppersum in dorpshuis Weersterheem in Garrelsweer.

Volgens GroenLinks-lijsttrekker Leo van Esch pakken boeren soms letterlijk gezien teveel ruimte: 'Ik moet met mijn fiets regelmatig de sloot in als ze met hun trekker over de weg rijden.'

Eenzijdig landschap

In het debat ging het voornamelijk om de uitbreiding van boerenbedrijven. Volgens VVD-voorman Bert-Jan Huizing hebben agrariërs de afgelopen jaren flinke aan de weg getimmerd en moeten ze nu meer ruimte krijgen om uit te breiden. Van Esch is het daarmee eens, maar heeft wel wat kanttekeningen.

Zo vindt hij het Lopster landschap soms een groene woestijn: 'Het ziet er prachtig uit, maar als je goed kijkt is het heel eenzijdig wat we hier hebben. Ik zou wel wat meer variatie willen zien, dat maakt het landschap mooier.'

Bé Prins van de ChristenUnie zegt er nu wel van te kunnen genieten: 'Ik vind het Groninger land een schitterend geheel.' Prins is tegelijk van mening dat bedrijven mee moeten kunnen groeien met de moderne ontwikkelingen.

Diftar

De invoering van diftar leverde meer discussie op in dorpshuis Weersterheem, waarbij men het aantal belangstellenden dat niet bij een partij betrokken was, overigens op twee handen kon tellen.

Lopsters betalen sinds januari afvalstoffenheffing per kilo. De vraag is alleen of dat systeem stand houdt als de gemeente over een krappe drie jaar gaat fuseren met Delfzijl en Appingedam.

Beren op de weg

Van Esch hoopt niet dat het straks sneuvelt: 'We hebben hier twintig jaar over gediscussieerd en er uiteindelijk voor gekozen het in te voeren. Dan moeten we niet kijken naar beren op de weg, maar kijken naar wat het oplevert.'

Loppersum Vooruit-voorman Geert-Jan Reinders verwacht dat het systeem straks de figuurlijke prullenbak in kan: 'Delfzijl en Appingedam gaan dit echt niet overnemen. Dit heeft een hoop geld gekost, dus wat is de winst? De burger betaalt en je hebt alleen maar verliezers. Dat vind ik heel erg jammer.'

Bewustwording

Ook de VVD ziet weinig voordelen: 'Het nascheiden wordt steeds goedkoper. Die machines zijn beter in scheiden dan wij.' Het CDA roemt wel de invoering van diftar: 'Het maakt mensen bewust van hun afvalproductie. Je kunt elke maand zien hoeveel je hebt ingeleverd, zodat je kunt bijhouden of het afval minder wordt.'

Voor Loppersum was dit het laatste debat voor de verkiezingen. In het Oude Raadhuis in Appingedam is zaterdagmiddag een bijeenkomst met alle politieke partijen van 13:00 tot 16:00 uur. Dinsdag vindt de grote verkiezingsavond plaats in De Bolder in Delfzijl.

