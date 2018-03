Op Roakeldais stuurt puzzelstukjes de hele wereld over

Een vrolijk optreden van een dansgroep tijdens de laatste editie van Op Roakeldais in Warffum. (Foto: Op Roakeldais)

Dansfestival Op Roakeldais in Warffum heeft vrijdagavond het startsein gegeven voor een wereldwijde actie. De organisatie heeft grote puzzelstukken gestuurd naar de dansgroepen van komend jaar.

Die groepen komen overal vandaan. Dit jaar zijn Chili, Colombia, Ghana, Indonesië, Mexico, Moldavië, Turkije, Uruguay, Amerika, Zuid-Afrika en Nederland vertegenwoordigd.

Foto's en filmpjes

De komende maanden maken de groepen foto's en filmpjes met de puzzelstukken in hun eigen dorp of stad. Tijdens de kennismakingsavond in Warffum, op woensdag 27 juni, komen alle stukken weer bij elkaar.

Op Roakeldais is dit jaar van 28 juni tot en met 1 juli.

