Deel dit artikel:











Brand op terrein van lijmhoutproducent De brand in Winschoten woedt op het terrein van een houtlijmproducent. (Foto: Huisman Media)

Op het terrein van houtlijmproducent Lamico in Winschoten is even na middernacht brand uitgebroken. Een opgeslagen houtstapel heeft vlam gevat.

De brandende stapel hout staat op het buitenterrein vlak bij een andere hoeveelheid hout in een loods. Om te zorgen dat de vlammen niet overslaan, is de brandweer onder meer met een hoogwerker ter plaatse. De brand, die al vrij snel werd opgeschaald tot een grote brand, zorgt voor veel rookontwikkeling in de nabije omgeving.