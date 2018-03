Grote brand op terrein van lijmhoutproducent is onder controle; weg weer vrijgegeven (update)

Op het terrein van lijmhoutproducent Lamico in Winschoten is even na middernacht brand uitgebroken. Een opgeslagen houtstapel heeft vlam gevat. De brandweer had de brand in de ochtend onder controle.

De brandende stapel hout staat op het buitenterrein vlak bij een andere hoeveelheid hout in een loods. Om te zorgen dat de vlammen niet overslaan, is de brandweer onder meer met een hoogwerker ter plaatse.

Situatie onder controle

'Heel vroeg in de ochtend hebben we het sein brandmeester kunnen geven. We hebben de situatie onder controle. De verwachting is dat we nog enkele uren ter plaatse zijn om de situatie te blijven controleren, en de brand uit te laten branden', zegt woordvoerder Matthijs Noordhoff van de brandweer.

De brandweer is erin geslaagd om de loods te behouden. 'We hebben snel opgeschaald, er zijn veel mensen en materiaal op de been geweest om de loods en andere delen van het complex van Lamico te behouden. Dat is zeer goed gelukt afgelopen nacht.'

Rookoverlast

Over de rol van de harde wind, zegt Noordhoff: 'Dit speelde zeker een rol bij de uitbreiding van de brand en bij de verspreiding van de rook. Maar dat hebben we binnen de perken weten te houden.'

'Er is nog rookoverlast. We hebben er vannacht voor gekozen om, nadat we de situatie onder controle hadden, de brand zijn gang te laten gaan bij de stapel hout waar de brand is ontstaan. Daardoor is de rookoverlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk gebleven.'

Vuur nog niet uit

Op de vraag wanneer al het vuur uit is, zegt Noordhoff: 'Dat is nog niet precies te zeggen. We verwachten dat in de loop van de dag zo veel mogelijk opgebrand is. Maar een exact tijdstip kan ik niet noemen.'

Om de brand onder controle te krijgen, is veel water nodig. De N367 was afgesloten om dat water aan te voeren met brandslangen. Rond elf uur was deze weg weer vrij voor het verkeer.