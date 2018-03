Lijmhoutproducent houdt rekening met brandstichting; terrein afgesloten (update)

Lijmhoutproducent Lamico houdt er rekening mee dat er brandstichting in het spel is, bij de grote brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag begon bij het bedrijf.

Dat zegt Jürgen Tjabben, directeur van Lamico. 'Het is heel moeilijk om in te schatten hoe groot de schade is, ook omdat de brandweer nog druk bezig is met blussen en ervoor te zorgen dat de brand niet overslaat.'

'Het brandt nog steeds. We verwachten, net als de brandweer, dat het nog enige tijd gaat duren voordat de bult hout is uitgebrand.'

Waterschade

'De waterschade is een groot probleem. Wij zien dat de hallen van het bedrijf volstromen. Straks wordt begonnen met het water af te pompen', vervolgt Tjabben.

Oorzaak

'De brand is buiten op het terrein begonnen, waar in principe geen machines of elektrische apparaten staan. Iedereen mag zijn conclusies daaruit trekken.'

Op de vraag of de oorzaak broei of brandstichting kan zijn, zegt :'Dat moet verder onderzocht worden. Het is nu te vroeg om dat te zeggen. Maar we houden wel rekening met brandstichting. Broei is erg onwaarschijnlijk', besluit Tjabben.

Terrein afgezet

De politie houdt alle opties open. 'Omdat de brandweer nog bezig is met blussen, gaat de technische recherche zondag of maandag pas bezig met het onderzoek', zegt Antoni Hoogeveen van de politie.

Het terrein van het bedrijf is afgesloten. 'Dit doen wij om eventuele sporen veilig te stellen', besluit Hoogeveen.'

