Romano Hummel klaar voor nieuwe seizoen

Romano Hummel bereidt zich vandaag voor op het nieuwe seizoen. De Nederlands kampioen grasbaan racen uit Hoogkerk doet dat in Roden.

Het wordt voor de jonge coureur een interessant seizoen. Hij hoopt een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel. De testrondjes verliepen zaterdag goed. De eerste wedstrijd voor Hummel is op tweede paasdag in Balkbrug.

Op de vraag wat het belangrijkste is van zo'n testdag, zegt Hummel: 'Je moet kijken of de motorfietsen goed zijn, of de blokken goed lopen. We hebben nu bijvoorbeeld een achterbrug erin gezet, en gekeken hoe dat gaat.'

'Ik verwacht dat het een goed seizoen gaat worden. We kijken vooral uit naar de grand-prix van 19 mei. Kijken hoe dat loopt, en zorgen dat we punten scoren, zodat we in het eindklassement hoger scoren. We hopen om wereldkampioen te worden, maar dat weet je nooit van tevoren', besluit Hummel.'