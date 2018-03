Deel dit artikel:











Laagwater en wind hinderen veerdienst Schier (Foto: Flickr / Ludovic (Creative Commons))

De veerdiensten van en naar de Waddeneilanden hebben dit weekend te kampen met uitval of vertraging. Door extreem laagwater in combinatie met de straffe oostenwind is de vaargeul op sommige momenten niet diep genoeg.

Zo vallen zaterdag en zondag de veerboten van Lauwersoog naar Schiermonnikoog van 15.30 uur en van Schiermonnikoog naar Lauwersoog van 16.30 uur uit. Voor de watertaxi's en de sneldienst zijn er vooralsnog geen problemen voorzien. Deze vaart dan ook volgens dienstregeling en is via afroep beschikbaar. Meer informatie is te vinden op de website van de rederij. Lees ook: - Het weer in Groningen