Problemen door harde wind: melktank FrieslandCampina beschadigd, winkeliersfeest uitgesteld

Een melktank van FrieslandCampina in Marum raakte beschadigd door de harde wind (Foto: Persbureau Meter)

De harde wind zorgde zaterdag op een aantal plaatsen in onze provincie voor problemen. Zo raakte de melkfabriek van FrieslandCampina aan de Noorderringweg in Marum beschadigd.

Door de harde wind raakte een plaat van de melktank los. Ook een deel van het onderliggende isolatiemateriaal van de tank raakte beschadigd. Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Een woordvoerder van het bedrijf was zaterdag niet meer bereikbaar voor een reactie.

Dakleer waait van oude voedselbank

Ook het dak van de voormalige voedselbank aan de Oosterhamrikkade in de stad Groningen bleek niet bestand tegen de harde wind. Een deel van het dakleer is losgewaaid.



(Foto: David Cijsouw)

Feest uitgesteld

Voor winkeliers in de Reitdiephaven in Stad vormt de wind eveneens een spelbreker. Een voor zondag gepland feest wordt vanwege het onstuimige weer met een week uitgesteld. De tijden en activiteiten blijven gelijk. Wethouder Joost van Keulen opent de feestmiddag volgende week zondag om 14:00 uur.