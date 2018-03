Grote brand bij transportbedrijf in Vlagtwedde onder controle (update)

Bij transportbedrijf Schoenmaker Cargo aan de Weenderstraat in Vlagtwedde is zaterdagmiddag rond 16:30 uur een grote brand uitgebroken. De brand woedt in een loods van het bedrijf.

Eén persoon heeft rook ingeademd en wordt ter plaatse behandeld, meldt een woordvoerder van de brandweer. Met het bluswerk wordt geprobeerd om het woonhuis aan de voorzijde van het bedrijf te behouden.

Rook trekt richting Stadskanaal

De brand zorgt voor grote rookwolken die tot in de verre omgeving zichtbaar zijn. Volgens de brandweer trekt de rook in de richting van Stadskanaal. Om omwonenden te informeren over de vrij gekomen rook is er een NL Alert verstuurd. Daarin staat het advies om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Update 18:00 uur: Brand onder controle

Rond de klok van 18:00 uur gaf de brandweer het sein brand meester. 'De woningen zijn gespaard en de loods laten we gecontroleerd afbranden. De rookontwikkeling is nog steeds fors en ons advies blijft dan ook van kracht', laat de brandweer via Twitter weten.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.