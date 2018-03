Expeditie Grunnen: Derk vliegt tijdens acrogymwedstrijd

Een enorme spiegel voor ruiter en paard. Daar reed het team van Expeditie Grunnen tegenaan. Daniëlle van Bergen uit Westerbroek gebruikt dit om de kunsten van haar en haar paard te kunnen zien, net zoals dansers in een balletzaal.

In Scheemda werden wedstrijden van acrogym gehouden tussen deelnemers uit Groningen, Friesland en Drenthe. 365 meisjes en 4 jongens deden mee.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Kinderweekend bij Noord-Nederlands Trein & Tram Museum

- Bordje met tekst 'One life, live it' in een huis in Westerlee

- Ballonnen met '80 jaar' voor een huis in Oude Pekela

- Mannendag bij juwelier in Oude Pekela

- En meer!

