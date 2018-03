Rick Ottema wint loodzware Ronde van Groningen, slechts 19 finishers

Rick Ottema heeft zijn gedroomde zege in de Ronde van Groningen beet. In zijn thuisprovincie maakte de Groninger het werk van zijn ploeg Alecto knap af door solo aan te komen. Jasper Bovenhuis werd tweede en Ottema's ploeggenoot René Hooghiemster mocht als derde mee het podium op.

In de slotronde van elf kilometer ontbond Ottema zijn duivels. Hij reed solo weg en behield zijn voorsprong tot de streep. Zijn overwinning volgt na een derde plaats in 2017 en plek twee in 2016.

Tachtig kilometer per uur

De wedstrijd gaat de boeken in als één van de zwaarste edities uit de geschiedenis. Door de stevige wind en koude temperaturen sloeg het peloton al kort na de start in zeven waaiers uiteen. Op weg naar Lauwersoog haalden de renners met de wind in de rug snelheden tot wel tachtig kilometer per uur. Uiteindelijk bereikten slechts 19 van de 134 deelnemers de finish.

Koersdirecteur Thijs Rondhuis was in zijn nopjes met het wedstrijdverloop. 'Zo wil ik het graag zien!'

