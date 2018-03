Hoe maak je zo'n verkiezingsdebat nou eigenlijk interessant?

Het was een rustig laatste verkiezingsdebat in de gemeente Oldambt, zaterdagmiddag. Tot grote confrontaties of meningsverschillen kwam het niet. Maar hoe maak je zo'n debat dan interessant?

Je vliegt de Winschoter zanger Lars Koehoorn in, volgens de organisatoren van het debat. Met een tekenaar die de lijsttrekkers portretteert en een 'weetjesquiz' door oud-wethouder Ricky van den Aker was het debatfeestje compleet.

Anders dan het normale publiek

Een politieke tribune is wel even wat anders dan het normale publiek van Lars Koehoorn. 'Maar het is wel interessant', vindt Lars. 'Je ziet een keer een heel andere kant van de politiek, als je naar zo'n debat gaat. Je hoort eens wat anders, een ander geluid.'

Toevoeging aan het debat

Vlak bij de plek waar Lars zingt, staat een grote flipover met daarop de gezichten van de twaalf lijsttrekkers van het Oldambt. Op ieder vel staat er één. Mieke Smit tekende ze al eerder, en voegt tijdens het debat tekeningetjes met de standpunten daarin verwerkt toe.

'Het is een toevoeging aan het debat. Anders wordt het misschien een beetje saai. Op deze manier kan ik de ideeën van de politici uitbeelden', zegt ze erover.

Weetjes over Oldambt

En last-but-not-least is daar een oude bekende in het Oldambt: oud-wethouder Ricky van den Aker. Tussen de - soms toch wel wat uitgekouwde - stellingen door voelde ze de nietsvermoedende lijsttrekkers aan de tand over feitjes in hun gemeente. Hoeveel bomen staan er bijvoorbeeld in het Oldambt? En hoeveel begraafplaatsen zijn er?

'Die weetjes haal je gewoon uit de gemeentebegroting. Wat dat betreft hoort het er wel bij', lacht Van den Aker. De vraag over de bomen vond ze de gekste. 'Niemand heeft in de gaten dat het er zo ontiegelijk veel zijn.'

Het blijkt dat er bijna 30.000 bomen in het Oldambt staan. 'Mensen mopperen wel snel, maar zo zie je dat het een ongelooflijk groot gebied is wat de gemeente bij moet houden', vindt Van den Aker.

Stem nog onbeslist

Hoewel zanger Lars Koehoorn en tekenares Mieke Smit het hele debat hebben gevolgd, weten ze geen van beide nog wat ze gaan stemmen. 'Ik ben er nog niet uit', zegt Smit. Lars beaamt dat: 'Ik heb werkelijk nog geen idee'.

Blijft de oud-wethouder over. Die is tijdens het debat niet van politieke kleur veranderd en noemt zich 'in hart en nieren een CDA'er.' 'En dat zal ik denk ik wel altijd blijven.'

