In beeld: kou, water en wind zorgen voor 'Frozen Groningen' Een prachtig ijslandschap langs het Hoornsemeer (Foto: Rutger Rademaker)

De koudste 17 maart ooit toverde verschillende plekken in onze provincie om tot een waar ijslandschap. Vooral op plaatsen met water in de buurt deed koning winter zijn werk. Door de harde wind verschenen er talloze ijskunstwerken. We hebben de mooiste foto's uit 'Frozen Groningen' voor je verzameld.

IJsbrug over het Paterswoldsemeer (Foto: Gea van Reeken-Huizinga) En langs het meer verscheen een heuse ijsmuur (Foto: Liesbeth Bel)

Een waterkant vol ijskristallen in Gaarkeuken (Foto: Klaas Burgler)

Bij een brand in Winschoten zorgde bevroren bluswater voor een mooi tafereel (Foto´s: Engel Meijer)