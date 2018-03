De ontlading bij de spelers van GIJS is groot (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

De ijshockeyers van GIJS zijn kampioen van de eerste divisie. De tweede wedstrijd in de play-off finale tegen Heerenveen werd ook gewonnen.

Vorige week werd het in Groningen 10-4. Zaterdag was het verschil ook duidelijk in Heerenveen. Het werd 9-3.

Bas Snijder en David Bartos scoorden elk twee keer. Het team van coach Arjan Peters bleef het hele seizoen ongeslagen.