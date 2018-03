Donar heeft de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Weert met 79-66 gewonnen. Het kostte de ploeg van coach Erik Braal enige moeite om de tegenstander van het lijf te houden.

Donar stelde in het vierde kwart de zege veilig. Na dertig minuten spelen was het verschil nog klein, 58-59. Brandyn Curry was topscorer met 21 punten.

Evan Bruinsma bleef net als afgelopen woensdag in de Europcupwedstrijd tegen Cluj aan de kant. Hij is nog niet hersteld van handblessure.