Brand in woonzorgcentrum Oude Pekela, bewoners geëvacueerd Een appartement van het complex brandde volledig uit (Foto: Huisman Media)

In een appartement van een woonzorgcentrum aan de IJsbaanlaan in Oude Pekela is zaterdagnacht brand uitgebroken. Bewoners van het complex werden door de brandweer via de balkons geëvacueerd en in de buurt opgevangen.

De brand ontstond rond kwart voor vier in de ochtend. In totaal moesten zes appartementen worden ontruimd. Bewoonster ongedeerd Kort na de brand was het onduidelijk of de bewoonster van de getroffen woning nog in het pand was. Om 05:00 uur meldde de brandweer dat dit niet het geval was. De bewoonster is niet gewond geraakt bij de brand. Haar appartement is wel zwaar beschadigd. Ambulancepersoneel heeft een aantal andere bewoners nagekeken vanwege klachten door de rook.