Groningen wordt gastheer van de Nationale Sportweek 2018

Groningen wordt één van de steden die gastheer is van de Nationale Sportweek 2018. Dit maakte wethouder Paul de Rook van Sport zaterdagavond tijdens de Nacht van Groningen bekend.

Groningen is na Deventer de tweede stad die zich een zogeheten 'hostcity' mag noemen. In de voorgaande jaren was er één stad, dit jaar zijn dat er vijf.

Inspiratie

De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel om sport te promoten en mensen te inspireren te gaan bewegen. De week vindt plaats van 15 tot en met 29 september 2018 en overlapt daarmee met de Europese Week van de Sport. Het is de 15e keer dat NOC*NSF samen met bonden, gemeenten, partners, onderwijs en sportclubs de Nationale Sportweek organiseert.

Erkenning

'Dit is een erkenning dat de stad volop investeert in sport zoals de sportfaciliteiten, sportstimulering, verenigingsondersteuning en talentontwikkeling', zegt De Rook. 'Daarnaast zullen er allerlei mooie sportinitiatieven vanuit de sportclubs en sportaanbieders ontstaan tijdens de Nationale Sportweek zelf. Ook komt NOC*NSF het begin van het sportseizoen samen met ons vieren tijdens een groot sportevenement.'

Verhalen

Richard Kaper zegt namens NOC*NSF blij te zijn met Groningen als gastheer. 'Er zitten in de sport veel mooie verhalen opgesloten. In al die verhalen voel en proef je dat we veel winnen met sport. Tijdens de Nationale Sportweek willen we aan Nederland deze verhalen laten horen, zien en voelen. We zijn blij dat Groningen als host city van de Nationale Sportweek zich hier actief voor inzet.'