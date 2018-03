Deel dit artikel:











Zwaargewonde bij slaapkamerbrand in Jonkerstraat Woningbrand inde Jonkerstraat in Stad. (Foto: Dennis Venema) De ambulance vertrekt met het slachtoffer naar het ziekenhuis. (Foto: Dennis Venema)

Bij een slaapkamerbrand in de Jonkerstraat in Groningen Stad kwam zondagochtend veel rook vrij. De hulpdiensten hebben een persoon uit de woning gehaald. Die is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

De identiteit en toestand van het slachtoffer zijn niet bekend. De persoon heeft veel rook ingeademd en is gereanimeerd. Verdere eerste hulp was niet toereikend. De brand is inmiddels geblust en is beperkt gebleven tot de slaapkamer. Wel hebben omliggende woningen rook- en waterschade. Er was geen grootschalige evacuatie nodig.