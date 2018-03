Grol plaatst zich voor finale bij rentree in Jekaterinenburg

Henk Grol in 2016, in Rusland. (Foto: ANP)

Henk Grol beleeft tot dusverre een succesvolle rentree tijdens de Grand Slam in het Russische Jekaterinenburg. De judoka plaatste zich zondagochtend voor de finale in de klasse boven 100 kilogram.

Bij het grandslamtoernooi in Rusland versloeg Grol zondagochtend de Iraniër Javad Mahjoub, de Rus Tamerlan Basjajev en in de halve finale de Braziliaan Rafael Silva. Later op de dag neemt hij het in de finale op tegen de Japanner Hyoga Ota.

Lange pauze

Grol, het 32-jarige zwaargewicht uit Veendam, kwam sinds november vorig jaar niet meer op de judomat. Hij nam na de Olympische Spelen in Rio, die voor hem teleurstellend verliepen, een lange pauze waarin hij zich liet opereren aan een schouder.

Rentree

In november judode hij op het WK in het Marokkaanse Marrakech zijn eerste wedstrijd als zwaargewicht, maar hij lag er al snel uit en hield er knieklachten aan over. Hij acht zichzelf nu weer fit genoeg voor een confrontatie met de wereldtop in Rusland.

