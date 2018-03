Van Mesdagkliniek: 'Het grootste vooroordeel is dat een behandeling geen nut heeft'

De Dr. S. van Mesdagkliniek in Groningen opende dit weekend de deuren voor het publiek. En dat de wondere wereld van de tbs tot de verbeelding spreekt, blijkt ook tijdens de vierde editie van de Open Dag.

In nog geen half uur tijd hadden 680 mensen, het maximaal aantal bezoekers, zich aangemeld voor de rondleiding aangemeld.

Vooroordeel

'Het grootste vooroordeel is dat we hier hele gevaarlijke mensen hebben zitten en dat een behandeling geen nut heeft', aldus woordvoerder Petra de Maar van de Van Mesdagkliniek. 'Wij willen mensen daarom graag laten zien wat we hier binnen doen, en hoe een tbs-behandeling eruit ziet.'

De Maar vervolgt: 'Wij zijn hier niet om patiënten te veroordelen. De rechter heeft ze een straf opgelegd, en wij zorgen er voor dat ze terugkeren in de maatschappij. Dat gaat heel moeizaam, maar dat is wel steeds weer de uitdaging.'

Niveau aanpassen

Zo worden de bezoekers rondgeleid door het dagactiviteitencentrum en kunnen ze een kijkje nemen op de metaalafdeling, waar één van de medewerkers tekst en uitleg geeft. 'Het moeilijke aan het werken met patienten is het schakelen. Je moet continu het niveau aanpassen. Of ik wel eens bang ben? Nee, in het verleden wel toen ik wat jonger was. Maar nu niet meer.'

Zinvolle dag

Een kop koffie drinken met één van de 250 patiënten; dat gaat helaas niet lukken. De bewoners moeten tijdens de open dag op hun afdeling blijven. En de afdelingen zijn niet toegankelijk voor het publiek. 'De bedoeling is dat de mensen met een genuanceerder en positiever beeld naar huis gaan', besluit De Maar. 'En de ervaring leert dat we daar vaak in slagen. Vandaar dat we het zinvol vinden om een open dag als deze te organiseren.'

