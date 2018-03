Deel dit artikel:











'Kluizenaar' Jan Brederode gaat graag zijn eigen weg Jan Brederode. (Foto: RTV Noord/Petra Mulder) Jan Brederode. (Foto: RTV Noord/Petra Mulder)

Hij is 75 jaar en werkt zeven dagen in de week als architect. Daarnaast doet hij ook nog een opleiding tot kunstschilder. 'Ik wil me blijven ontplooien in het leven', vertelt Jan Brederode.

Geschreven door Petra Mulder

Avf-redacteur/schermregisseur

Het team van Expeditie Grunnen stopte in Onnen bij een huis met veel schilderijtjes voor het raam. De bewoner van het huis, Brederode, komt direct naar buiten en groet hartelijk. Jesse Klaver 'Ik hou van schilderijen', zegt Brederode. Binnen laat hij zijn atelier zien, waar hij vele tekeningen en schilderijen heeft liggen. Op tafel ligt een portret van politicus Jesse Klaver. 'Dit was een opdracht voor de opleiding', licht hij toe. Ontplooien 'Ik ben mijn hele leven architect geweest en dat doe ik nog steeds alle dagen', gaat Brederode verder. 'Ik wil graag alles eruit halen en mijzelf ontplooien. Ik laat mij niet beïnvloeden door alles van buitenaf, maar kies graag mijn eigen weg.' Kluizenaar Als Brederode vertelt dat hij eigenlijk en kluizenaar is, stijgt de verbazing. De schilderende architect komt namelijk erg hartelijk over. 'Dat heb ik geleerd van mijn ouders. Maar ik ben graag hier thuis met mijn zoon van 21. Samen zijn we hier heel gelukkig.' Zoon De moeder van zijn zoon woont in Hoogezand. 'Vlak voordat hij geboren was, kwamen we erachter dat onze relatie niet werkte. Zes jaar geleden kwam mijn zoon bij mij wonen en we zijn samen heel gelukkig. En dat is het belangrijkste, toch?'