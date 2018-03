FC Groningen sneu onderuit tegen AZ

FC Groningen heeft zondagmiddag met 3-2 van AZ verloren. In de extra tijd maakte Jahanbakhsh de winnende treffer voor de thuisploeg. Tien minuten daarvoor maakte Doan op schitterende wijze de gelijkmaker.

Goed begin

FC Groningen begon goed aan de wedstrijd. Na een minuut mocht Bacuna al aanleggen voor een vrije trap. Hij schoot de bal net over. Groningen bleef daarna best aardig voetballen, maar de beste kansen waren toch voor AZ. Weghorst kreeg een goede kans, maar maaide compleet over de bal.

Padt houdt FC Groningen overeind

Sergio Padt hield FC Groningen daarna op de been. De doelman, die deze week afviel voor oranje, redde een aantal keren erg knap op onder andere schoten van Jahanbakhsh. Het was in die fase ook wachten op de openingstreffer voor AZ.

Paal



Vlak voor rust kwam Groningen bijna uit het niets op voorsprong. Na een hoekschop belandde de bal bij Mike te Wierik. Hij kopte de bal langs doelman Bizot, maar de paal bracht redding voor de thuisclub.

Durf



FC Groningen begon de tweede helft met goede intenties. De ploeg van Ernest Faber speelde vooruit en met durf. Daardoor ontstond ruimte bij FC Groningen achterin. Daar profiteerde AZ in de 53ste minuut van. Svensson scoorde op prachtige wijze, door een voorzet achter zijn standbeen van richting te veranderen. AZ ging daarna door en een dikke tien minuten later leek AZ de genadeklap uit te delen, door een goal van Guus Til.

Gelijkmaker



Uit het niets kwam FC Groningen in de zeventigste minuut ineens op 2-1. Doan gaf de bal knap voor op Tom van Weert, die de bal in de verre hoek plaatste. AZ bleef daarna de betere ploeg, maar Groningen rook dat er een stunt in de lucht hing. Die gelijkmaker kwam er in de 83ste minuut. Doan schoot vanaf een meter of twintig prachtig binnen 2-2.

Extra tijd



In de ultieme slotfase ging het toch mis voor FC Groningen. In de 92ste minuut kwam de bal bij Jahanbakhsh. Hij zorgde ervoor dat de spelers van FC Groningen, toch nog in mineur naar de kleedkamer gingen.