Lycurgus slaat belangrijke slag in kampioenspoule

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben een goede stap gezet richting de finale om het landskampioenschap. In eigen huis werd met 3-1 gewonnen van Draisma Dynamo uit Apeldoorn.

De bezoekers uit Apeldoorn begonnen goed aan de wedstrijd en wonnen de eerste set (20-25). De overige drie sets gingen naar de Groningers: 25-18, 25-18 en 25-22.

Spektakel

Vooral de laatste set was spectaculair. De Groningers stonden met 15-20 achter en wonnen na een knappe servicereeks van Carlos Mora Sabaté, die zeven keer op rij opsloeg, uiteindelijk de set met 25-22.



Koploper

De ploeg van coach Arjan Taaij blijft eerste in de kampioenspoule met twintig punten uit vijf wedstrijden. Dynamo staat derde met twaalf punten.

Angstgegner

In de reguliere competitie was Dynamo de enige die Lycurgus wist te verslaan. Op de laatste speeldag verloren de Groningers in Apeldoorn na vijf sets. In Groningen werd in november juist nipt gewonnen (3-2).

Orion

Volgende week zaterdag speelt Lycurgus in Doetinchem tegen de nummer twee, Seesing Personeel Orion.