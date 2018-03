Faber teleurgesteld: 'Dit mochten we niet meer weggeven'

De teleurstelling was groot na afloop van AZ - FC Groningen. In de slotfase ging het mis, waardoor FC Groningen in extremis verloor. 'Dit mochten we niet meer weggeven, maar ik denk we hier morgen positieve dingen uit kunnen halen', aldus Tom van Weert na afloop.

'Je bent zo dichtbij'

'We zitten er dichtbij om ook zulke wedstrijden over de streep te trekken', zei coach Ernest Faber. 'We moeten toch iets meer geven dan we nu hebben gedaan. Je bent er zo dichtbij en nu zit je toch weer met teleurstelling'

Eindelijk weer een goal

Ook spits Tom van Weert baalde van de nederlaag. Dankzij zijn goal kwam FC Groningen wel terug in de wedstrijd. 'Het was een geluksballetje die voor mijn voeten kwam en je staat er dan ook om scherp en alert te zijn. De goal bracht ook het geloof terug', aldus de spits van FC Groningen. 'We hebben ook aangetoond dat we na de achterstand toch nog tot dingen in staat zijn. Ik ben natuurlijk zuur dat we verliezen, maar morgen kunnen we hier ook zeker positieve dingen uithalen.'

'Liever kut spelen en winnen'

'Je doet jezelf zo enorm tekort. En dat voor de zoveelste keer.' Verdediger Mike te Wierik liep na afloop nog net niet met de ziel onder de arm. 'Ik denk dat we een punt hadden verdiend. We moeten gewoon nog meer een over mijn lijk mentaliteit hebben.' Te Wierik was enorm teleurgesteld dat het in de ultieme slotfase toch nog mis ging. 'Het kan me geen zak schelen wat je doet, als die bal maar niet gekopt wordt.' Toch speelde FC Groningen niet slecht. 'Ik speel liever kut om dan te winnen, dan dit. Het is gewoon kut dat het zo gebeurd', aldus de verdediger in duidelijke bewoordingen.