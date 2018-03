Expeditie Grunnen in de kleedkamer bij Ome Willem

In Expeditie Grunnen is zondag een nieuwe tv-presentatrice te zien: Leonie Albers. Samen met cameraman Ronald Pras en onliner Petra Mulder reed ze de provincie rond, op zoek naar mooie verhalen en bijzondere evenementen.

In de Klinker in Winschoten mocht het team in de kleedkamer komen bij Edwin Rutten, voor de meeste mensen bekend als Ome Willem. Hij vindt het geen probleem dat mensen hem daar nog altijd op aanspreken. 'Het is gewoon mijn tweelingbroer, hè', zegt hij lachend.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Broertje haalt zusje op van turnen in Haren

- 75-jarige man doet opleiding tot kunstschilder

- Koor in Noordlaren

- Paardrijden in Westerbroek

- Hengelbeurs in Hoogezand

- En meer!

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!