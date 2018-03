Be Quick wint van concurrent Quick'20

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag op de Esserberg met 4-2 van Quick '20 gewonnen. Door de overwinning staat de ploeg van Kevin Waalderbos, een stuk steviger op de zestiende plaats.

Careman

Be Quick verloor vorige week met 3-2 van HSC'21. Er moest zondagmiddag van concurrent Quick'20 gewonnen worden om niet gedeeld laatste te komen staan. En dat lukte. Bij rust stond het al 2-0 dankzij twee doelpunten van Careman.

Na de pauze scoorde Quick snel de aansluitingstreffer en was het even spannend op de Esserberg. Maar na een dik uur spelen maakte Duane aan alle onzekerheid een eind. Hij brak knap door op de linkerkant en zorgde voor de 3-1. Driever zorgde daarna nog voor de 4-1, waardoor de wedstrijd helemaal in het slot zat.



Zestiende

Quick'20 scoorde in de slotfase nog de 4-2, maar verder kwam de ploeg uit Oldenzaal niet. Door de overwinning staat Be Quick zestiende in de derde divisie zondag.

