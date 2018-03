Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Denken Stadjers dat de sleepwet over vissers gaat? Waar gaat de sleepwet over? (Foto: Spot/ RTV Noord)

Woensdag is het zover: dan is het referendum over de wet Wiv, of de 'sleepwet'. Maar waar gaat die eigenlijk over? Inderdaad: niet iedereen weet dat. Én meer in Rondje Groningen vandaag.

1) 'We willen niet als Ome Loeks z'n peerd hartstikke dood' Je kan hem zo meezingen, en niet alleen omdat er ondertiteling bij de clip staat. 'Wij willen geen bevings' is een protestlied geüpload door Gerard de Blaauw. Je kan hem trouwens oo luisteren op 2) Er is wel wat veranderd in stad Groningen... Houd je van 'uit de oude doos'? Dan kan je je geluk niet op met de halve documentaire die Tjerk Bekius op YouTube heeft gezet. Daarin nemt hij veranderende gezichten van de stad Groningen van 1968 tot nu door. Van bussen naast het Stadhuis tot parkeren recht voor het station. Er is het een en ander veranderd. 3) Een briljant huwelijk in Loppersum Hendrik Elderman en Geertje Werkman uit Loppersum zijn al 65 jaar met elkaar getrouwd. Reden genoeg voor burgemeesteer Rodenboog om langs te komen en het gelukkige paar te feliciteren. 4) Ik zie ik zie wat jij niet ziet Regenpijpen als benen, een mannetje in een slot of weer een vrouw in een fietslamp. Je moet het maar net zien. Tineke Meirink is op zoek naar tips in de omgeving. Wie kan haar helpen? 5) Wacht even, wát is de sleepnetwet? Spot Groningen drijft er de spot mee: wat als je zegt dat het referendum over de sleepnet, over sleepnetten voor vissers gaat? Ja: dan praten mensen gewoon mee. 6) Broodhaantje de voorste Astronoom Theo Jurriens stond vanmorgen bij de bakker, toen zijn oog viel op een oude paastraditie... 7) Oppassen geblazen Er is een nepcollectant actief in Stad..

8) Iemand zijn toilet kwijt? 'Springvloedje en het wordt vanzelf hoge nood', reageert Kees Bloemkool gevat op garnalenvisser Dirk Sloot. 9) Campagnetijd (1) Dat betekent jezelf presenteren aan lege zaaltjes... 10) Campagnetijd (2) Of zomaar geïnterviewd worden door Belgische media. 11) Hateboer zijn eerste meters bij Oranje De trainingen van Oranje mogen niet meer worden gefilmd. Gelukkig heeft de KNVB er wél een camera staan. Zo zien we Hans oet Beerte voor het eerst met het 'grote Oranje; .

12) Van de FC-jeugd naar aanvoerder van Oranje Daar mogen de FC Groningen-supporters toch trots op zijn. Mogelijk wordt Virgil van Dijk aanvoerder van het Nederlands Elftal. Bondscoach Ronald Koeman, ook geen onbekende naam in Grunnen, overweegt die optie.

13) Kijkje met Kemkers Afgelopen week werd bekend dat Kemkers na de opening van het Topsportzorgcentrum weggaat. Deze week laat hij de voortgang van de bouw zien, in FC Groningen TV.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Echt waar.