Brand bij hennepfabriek is snel onder controle De brandweer rukte uit voor een brand bij HempFlax (Foto: Huisman Media)

In de nacht van zondag op maandag is kort na 2.00 uur brand uitgebroken bij vezelhennepverwerker HempFlax aan de Hendrik Westerstraat in Oude Pekela. Volgens de brandweer stond er een buizenstelsel met stro in brand.

De brandweer ging in eerste instantie uit van een grote brand, maar kwam daar later op terug. Het vuur kon snel worden geblust.



Vanwege de rook die bij de brand vrijkomt krijgen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden en hun mechanische ventilatie uit te zetten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.