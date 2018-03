SP in Stadskanaal wil eigen gemeentelijk energiebedrijf

Een eigen lokaal energiebedrijf. Dat wil de SP in Stadskanaal. De partij wil met deze energieonderneming de dreigende tekorten van de gemeente zien te voorkomen.

Het Stadskanaalster energiebedrijf moet volgens de SP ook zonneparken gaan exploiteren in de Kanaalstreek. De partij wil dat daarnaast grote aantallen zonnepanelen worden geplaatst op bedrijfsgebouwen.

Opbrengst ook naar nieuw treinstation

De opbrengsten kunnen gestoken worden in werkvoorzieningsschap Wedeka, dat ook te kampen heeft met financiële moeilijkheden, in werkgelegenheid, in wegen en op termijn in een nieuw treinstation.