Auto vliegt over de kop na botsing met geparkeerde wagen (Foto: 112Groningen.nl)

In een woonwijk in Oostwold in het Oldambt is maandagmorgen een auto over de kop geslagen na een botsing met een geparkeerde wagen.

De bestuurder kon zelf uit de auto kruipen. Over zijn verwondingen is niets bekend. De twee auto's zijn zwaar beschadigd. Hoe het ongeval in de Beatrixstraat kon gebeuren is nog onduidelijk.