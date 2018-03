Het nieuwe schadeloket is er, maar waar vind je het?

Maandagmorgen is het nieuwe schadeloket voor aardbevingsschade online gegaan. De grote vraag is alleen: waar kun je die vinden?

Sites van de overheid, gemeentes en het CVW verwijzen nog niet of summier naar de nieuwe omgeving en op sociale media is de aanwezigheid van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen klein.

Google biedt weinig soelaas en komt vooral met nieuwsfeiten of verwijzingen naar sites waar nog de oude informatie te vinden is.

Op de redactie van RTV Noord komen er ook reacties, bijvoorbeeld van Cor uit Appingedam: 'Iedereen heeft het over 'Het Loket', maar waar is dat loket? Hebben ze een adres, mailadres of misschien wel telefoon?'

We gaan op zoektocht naar het daadwerkelijke digitale loket. Ben je ook op zoek? Hier is alvast de link.

Op bestaande websites?

Een blik op de site van het Centrum voor Veilig Wonen biedt weinig uitkomst. Op de plek waar je vóór vandaag de schade kon melden, is geen directe verwijzing naar het nieuwe loket.

Achter de knop 'Schade melden' gaat het ' online schadedossier ' schuil waar wel wordt vermeld dat er een nieuwe plek voor schademeldingen is, maar ook hier wordt niet verwezen naar het nieuwe adres.

De link naar een website van de Rijksoverheid over 'schade door gaswinning' geeft een stroomschema weer van de nieuwe situatie, maar geen link naar de daadwerkelijke locatie van het nieuwe loket.

Update

: Inmiddels verwijst de link naar de Rijksoverheid naar een website waar een duidelijke verwijzing staat naar het actuele loket.

Zoeken via Google dan?

Als we besluiten te Googelen op de term 'loket voor aardbevingsschade' komen we vooral reclame en nieuwsartikelen tegen.

Er is één overheidssite en dat is die van de gemeente Oldambt over aardbevingsschade. Ook daar staat nog oude informatie waarbij verwezen wordt naar de website van het Centrum Veilig Wonen.

Ook de zoekterm ' commissie mijnbouwschade ' brengt ons niet tot de juiste website. Bovenaan is wel de link naar de site 'Landelijk loket Mijnbouwschade' te vinden, maar die blijkt niet voor schade door gaswinnig te zijn.

Is dit hem misschien?

Er wordt wel verwezen naar een andere overheidssite , maar ook hier is geen actuele informatie of een kloppende verwijzing te vinden.

Wel kunnen we daar de term 'Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen' vinden. Als we die Googelen krijgen we wisselende resultaten. Naast wederom nieuwsverhalen zien we op de vierde plek van de zoekresultaten een valide uitziende link waarbij we uitkomen bij www.instituut-mijnbouwschade.nl. Het blijkt een nepsite te zijn.

Toch gevonden

Terug naar de zoekresultaten van Google voor 'Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen'. Het eerst resultaat is een bericht over de benoeming van de voorzitter. Onderaan dat artikel staat een link naar het dossier 'Gaswinning in Groningen'.

Op die site zien we een link naar 'Schade door mijnbouw melden bij nieuw schadeloket' waar we vinden dat er een speciale website is schadedoormijnbouw.nl. Gevonden dus!

Als we overigens zoeken op de term 'schade door mijnbouw' op Google komen we een link naar die website niet tegen, maar wel een link naar de verouderde overheidssites.

Social media

Op de website 'Schade door mijnbouw' van de tijdelijke commissie wordt verwezen naar verschillende social media platforms. Hadden we daar dan beter op de hoogte kunnen blijven?

Het antwoord is ja, want daar wordt volop verwezen naar de nieuwe omgeving. Alleen zijn er vooralsnog weinig mensen die het zullen zien. Op Facebook heeft het platform 9 volgers, op Twitter zijn er 25 volgers, op LinkedIn 5 en op Instagram 2 volgers (tijdstip van meting maandag 19-03 08:00 uur).

Hier vind je het schadeloket

Op www.schadedoormijnbouw.nl kun je dus het nieuwe loket vinden. Een simpel adres alleen je moet het maar net even weten. In het artikel dat we eerder vandaag publiceerden was de link overigens wel te vinden.

Het schadeloket van de Commissie Mijnbouwschade is zeven dagen in de week ook telefonisch te bereiken van 08.00 uur tot 20.00 uur via 0800-4444111.

