Marjet Woldhuis wordt niet het beste raadslid van Nederland

Het Groninger raadslid Marjet Woldhuis zit niet bij de vier finalisten die strijden om de titel beste raadslid van Nederland.

Woldhuis is oprichter en enig raadslid van de politieke partij 100% Groningen in de gemeenteraad van Groningen. Als enige noorderling wist ze bij de laatste twaalf te komen.

De prijs

De titel is in het leven geroepen door debatinstituut Perikles, campagnebureau BKB, De Volkskrant en omroep WNL. Doel is om meer aandacht te schenken aan lokale politiek.

De vier kandidaten die nog altijd in de race zijn komen uit de gemeenten Middelburg, Rotterdam, Hardenberg en Amsterdam. Op 20 maart horen ze wie de meeste stemmen heeft binnengehaald.

Anne Kuik

Anne Kuik (CDA) was in 2014 ook in de race voor de titel, ze werd destijds tweede. Ze moest het toen afleggen tegen Ron Meyer (SP). Die is tegenwoordig voorzitter van zijn partij. Kuik is inmiddels Tweede Kamerlid namens haar partij en verloofd met de Groningen wethouder Paul de Rook (D66).

