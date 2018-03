FC Groningen doet er goed aan de Japanner Ritsu Doan zo snel mogelijk vast te leggen. 'Het is een geweldig leuke speler', zegt analist Barend Beltman in het wekelijkse sportforum op Radio Noord.

De club moet voor 1 mei laten weten of het de huurovereenkomst met Gamba Osaka omzet in een koopcontract. Tegen AZ was Doan de aanjager bij FC Groningen. Hij scoorde zelf op fraaie wijze de 2-2, in de wedstrijd die in de slotfase toch nog verloren werd.

'Doan is een voetballer waarvoor je naar het stadion gaat', zegt clubwatcher Elwin Baas. 'Directeur Hans Nijland was na afloop ook weer heel enthousiast over hem en terecht. Ik zei al: Ik mag toch hopen dat je met de portemonnee rondgaat om die jongen aan te trekken? In de wandelgangen gaat al wel rond dat Groningen er alles aan doet.'

'Hij kan verdraaid aardig voetballen'

Terecht, volgens Beltman. 'Het is een feit dat die jongen verdraaid aardig kan voetballen. Hij verliest weinig ballen, is sterk aan de bal. Hij heeft een fantastische eerste aanname.'

Doan moet naar verluidt tussen de anderhalf en twee miljoen euro kosten. De directie is er absoluut van overtuigd dat hij dit bedrag waard is, maar de club moet komende maand beslissen of die investering ook verantwoord is.

Tom van Weert werkt zich de pleuris Jan Veenhof - analist

'Geen spits die veel doelpunten maakt'

Volgens Baas liet FC Groningen tegen AZ bij vlagen zien dat 'dat het hartstikke goed kan voetballen'. 'Maar we hebben geen spits die heel veel doelpunten maakt', stelt analist Jan Veenhof.

Mimoun Mahi mist de topvorm, Tom van Weert scoorde wel tegen de Alkmaarders. 'Van Weert is geen topspits voor Groningen', vindt Beltman. 'Maar hij werkt zich de pleuris en pakt af en toe zijn goaltje mee.'

Padt versus Bizot

Het duel AZ-FC Groningen was ook de wedstrijd tussen de keepers Marco Bizot en Sergio Padt. FC-doelman Padt ontbreekt in de selectie van het Nederlandse Elftal die deze week bij elkaar komt, voormalig FC-keeper Bizot debuteert juist.

Veenhof: 'Gisteren hebben we eigenlijk niet zo heel veel van Bizot gezien. En van Padt des te meer. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat Padt teleurgesteld is.'

'Op basis van allerlei statistieken is Bizot net ietsje beter, zo blijkt. Maar het ontloopt elkaar echt heel erg weinig', stelt Baas. 'En het gaat om een derde doelman hè? Misschien wil de keeperstrainer van Oranje gewoon even weten wie Bizot is.'

