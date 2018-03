Curator juwelier Oosterhof sleept Spaanse bank voor de rechter

De curator van de failliete juweliersketen Oosterhof sleept de Spaanse bank Caixaltea voor de rechter. In een civiele procedure wordt ruim 350.000 euro van de bank teruggeëist. Geld dat afkomstig is uit de failliete boedel.

Na het faillissement van de juwelier in 2016, verkocht Oosterhof zijn vakantiehuis in het Spaanse Altea. Met de opbrengst is onder meer de hypotheek afgelost. 'Maar de bank had het geld nooit mogen accepteren', stelt curator Jan Hein Mastenbroek.

'Ik heb de bank per mail op de hoogte gebracht van het faillissement. Desondanks heeft men meegewerkt aan de verkoop van de woning van het echtpaar. Dat hadden ze niet mogen doen. De hypotheek is afgelost met geld dat toebehoort aan de failliete boedel, en dat mag niet.'

Schriftelijke procedure

De procedure dient schriftelijk voor de rechtbank in Groningen, in mei. Behalve tegen de Spaanse bank loopt er ook een civiele procedure tegen de dochter van Oosterhof en haar toenmalige vriend. Het stel heeft volgens Mastenbroek ten minste 75.000 euro van het juweliersechtpaar gekregen. Mogelijk ligt het bedrag zelfs hoger.

Het gaat om een deel van de opbrengt van de vakantiewoning in Spanje. 'Wat mij betreft hebben ze dat geld onterecht gekregen en moeten ze dat terugbetalen.'

Het geld is in ieder geval op Jan Hein Mastenbroek - curator

'Het is in ieder geval op'

Wat het stel met het geld heeft gedaan is niet helemaal duidelijk. 'Het is in ieder geval op', constateert de curator. 'Tijdens het verhoor door de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) hebben ze verklaard dat ze er van hebben geleefd. En er wordt gesproken over een hypotheekachterstand en iets met een schuld op een creditcard, maar hoe dat precies is gegaan weet ik ook niet.'

Advocaat

De dochter van Oosterhof en haar toenmalige vriend hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen. Die wil voorlopig niet inhoudelijk reageren. De civiele procedures staan trouwens los van de strafzaak tegen Oosterhof en zijn vrouw wegens faillissementsfraude. Wanneer die zaak dient is nog niet bekend.

Bij de curator hebben zich sinds het faillissement iets meer dan vijftig schuldeisers gemeld voor in totaal een bedrag van ruim 760.000 euro.



