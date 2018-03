Sinds zondagmiddag wordt een 24-jarige man uit Boerakker vermist. Politie Ommelanden West is naar hem op zoek.

Update:

De man is in goede gezondheid gevonden. De tekst in dit artikel is aangepast.

De man vertrok rond 15:00 uur uit zijn woning in Boerakker op een zwarte scooter en is nog niet weer gezien.

Hij droeg een zandkleurige lange jas met capuchon, een blauwe spijkerbroek met zwart shirt, zwarte schoenen en een zwarte helm.