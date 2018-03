Lopend Vuur: Afschaffen die hondenbelasting

Een burgerinitiatief moet een einde maken aan de hondenbelasting. Het doel van de initiatiefnemers is om die gemeentelijke belasting zo snel mogelijk af te schaffen.

Om het initiatief om de agenda van de Tweede Kamer te krijgen zijn minstens 40.000 handtekeningen nodig. Inmiddels zijn er 46.000 binnen.

Groningen is duur

Het is aan gemeenten zelf of ze wel of niet hondenbelasting heffen en hoe hoog die heffing dan is. Vorig jaar nog besloot de gemeenteraad van Groningen om het niet af te schaffen.

De gemeente Groningen heeft volgens het CBS de hoogste hondenbelasting van Nederland.

De hondenbelasting stamt uit het begin van de 19e eeuw. Destijds werd het ingevoerd als middel om het verspreiden van hondsdolheid tegen te gaan. Later werd het door gemeenten gebruikt om voorzieningen voor honden voor te betalen. In andere gevallen gaat het geld naar de algemene middelen.

