Video's en standpunten: de partijen in Pekela

Op woensdag 21 maart is het zover: dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten. In Even Voorstellen maak je kennis met de verkiesbare partijen en hun standpunten. Vandaag: Pekela.

Op welke partijen kan je stemmen in Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal of Veendam? En waar staan ze voor? In deze artikelreeks stellen de partijen zich voor in een video van 30 seconden en drie door hen zelf gekozen uitgelichte standpunten. Ook vind je bij elke partij een link naar het verkiezingsprogramma.

In elke editie van 'Even voorstellen' worden de partijen uit een andere verkiezingsgemeente uitgelicht. Vandaag: dit zijn de partijen in Pekela.

Lijst 1: SP wil herindelingsplannen in de prullenbak

- 'Wies mit Pekel. Dus voor een zelfstandig Pekel. Herindelingsplannen gaan de prullenbak in.'

- 'Voor echte zeggenschap en trotse buurten. We stoppen de sloop van goede huurhuizen.'

- 'Voor werk en zekerheid. De vezelhennepindustrie staat voor een volgende doorbaak. Die kans laten we niet lopen!'

Lees hier het verkiezingsprogramma van SP

Lijst 2: Samen voor Pekela wil schone straten

- 'Schoon: Het opknappen van buurten en straten.'

- 'Heel: Onderhoud van groen en bestrating, bruggen en gebouwen.'

- 'Veilig: Een veilige en leefbare woonomgeving.'

Lees hier het verkiezingsprogramma van Samen voor Pekela

Lijst 3: PvdA gaat voor een leefbaar Pekela

- 'Bij ons ben je zeker van een leefbaar Pekela met goed onderwijs met IKC [Integraal Kindcentrum].'

- 'Ben je zeker van een leefbaar Pekela met goed onderhouden, schone wegen en paden.'

- 'Zeker zijn van een leefbaar Pekela met behoud van goede voorzieningen voor sport en cultuur.'

Lees hier het verkiezingsprogramma van PvdA



Lijst 4: CDA richt zich op onderwijs en gezondheid

- 'We denken positief mee met de ontwikkeling van het Centrumplan Oude Pekela.'

- 'Onderwijs, inclusief volwasseneneducatie, is dé basis tegen werkloosheid.'

- 'Gezondheid zit niet in blik. Pekela kiest voor de JOGG-aanpak: Jongeren op Gezond Gewicht.'

Lees hier het verkiezingsprogramma van CDA

Lijst 5: GroenLinks: energiezuinig en aardgasvrij



- 'Stimuleer groene werkgelegenheid en investeer in scholing voor kansrijke beroepen voor verduurzaming van de regio.'

- 'Nieuwbouw wordt energiezuinig en aardgasvrij. Ook van bestaande woningen! Energieverbruik bij grootverbruikers en MKB omlaag.'

- 'Zorg op menselijke maat: wensen centraal. Vrije keuze ouderen voor thuis wonen of kleinschalige woonvorm.'

Lees hier het verkiezingsprogramma van GroenLinks

Lijst 6: VVD wil geen OZB-verhoging voor ondernemers

VVD heeft helaas geen voorstelvideo.

- 'De VVD heeft zich uitgesproken voor herindeling.'

- 'Goede voorzieningen waar mogelijk in stand houden.'

- 'Geen OZB-verhoging voor ondernemers.'

Lees hier het verkiezingsprogramma van VVD

Lijst 7: ChristenUnie wil aandacht voor mensen die werken met handen

ChristenUnie heeft helaas geen voorstelvideo.

- 'De ChristenUnie is een open en eerlijke partij voor iedereen in Pekela.'

- 'De ChristenUnie wil meer aandacht voor opleiding van mensen die kunnen werken met hun handen.'

- 'De aandacht voor integriteit in de Kompanjie versterken we met man en vrouw als vertrouwenspersoon.'

Lees hier het verkiezingsprogramma van ChristenUnie



Lijst 8: PVV wil dorpswachten

- 'Dorpswachten terug, schoolzwemmen noodzakelijk, veilige fietspaden voor schoolgaande jeugd, betere straatverlichting, 30 kilometerzones goed inrichten.'

- 'OZB bevriezen, minder afvalcontainers, hondenbelasting naar nul, zorg voor chronisch zieken, lagere afvalstoffenheffing, gratis afvalstort.'

- '100% inzet op werkgelegenheid, lastenverlaging ondernemers, inzetten op maakindustrie, versterken MKB, aanbestedingen binnen eigen gemeente.'

Lees hier het verkiezingsprogramma van PVV

Woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam. We volgen de verkiezingen met voorstelvideo's en analyses van onze verslaggevers. Lees hier alles over de verkiezingen.

