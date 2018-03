Erben Wennemars: 'Dai Dai Ntab zal revanche willen nemen'

Schaatser Dai Dai Ntab sloot een voor hem tumultueus seizoen dit weekend af met een tweede plaats op de laatste 500 meter van het wereldbekerseizoen. Ook Marcel Bosker pakte een medaille: brons op de 5000 meter.

Ntab hoefde in het Wit-Russische Minsk zondag alleen landgenoot Jan Smeekens voor te laten gaan. Op de eerste 500 meter op zaterdag eindigde hij als zesde.

Enorme deceptie

NOS-analist en oud-schaatser Erben Wennemars geeft in zijn terugblik op het schaatsseizoen aan dat hij voor volgende winter hoge verwachtingen heeft van Ntab. 'Hij zal revanche willen voor een teleurstellend seizoen met die twee valse starts op het OKT.'

Dat Olympisch kwalificatietoernooi eind december werd een enorme deceptie voor Ntab. Door de twee valse starts miste hij plaatsing voor de Spelen in Zuid-Korea. Hij werd later nog wel Nederlands kampioen sprint, maar deelname aan het WK ging ook aan zijn neus voorbij.

'Nieuwsgierig naar wie in welk pakje rijdt'

Wennemars zegt in gesprek met de NOS ook aan dat hij benieuwd is naar Marcel Bosker. 'Maar eigenlijk ben ik vooral nieuwsgierig naar wie in welk pakje rijdt volgend jaar.'

Sponsor stopt ermee

De sponsor van Bosker, Justlease, stopt ermee. De schaatser uit Ten Boer won afgelopen seizoen het NK allround en pakte brons bij het wereldkampioenschap. Bosker reed naast zijn derde plaats op 5000 meter in Minsk ook naar een achtste tijd op de 1500 meter.

