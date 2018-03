Opnieuw actie bij de poort van woningcorporaties

De vakbonden houden dinsdag opnieuw poortacties bij woningcorporaties in het noorden. Dat gebeurt vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen.

De bonden eisen een loonsverhoging van twee procent over vorig jaar en in totaal 3,5 procent voor 2018. De werkgevers bieden alleen 1,5 procent over dit jaar.

Stadskanaal en Veendam

Dinsdag staan de vakbondsmensen bij de kantoren van Lefier in Stadskanaal en Acantus in Veendam. Een week later is er een grote landelijke actiedag in Utrecht.

Vorig week werd ook op twee plekken in onze provincie een poortactie gehouden.

