PvhN: Hoe voorkom je verdrinking van een automobilist die te water raakt?

Kan het plaatsen van een vangrail of het nemen van andere maatregelen voorkomen dat automobilisten te water raken en in het ergste geval verdrinken? Dat wil de Partij van het Noorden (PvhN) weten van het provinciebestuur.

De partij heeft daarom vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Vorige week kwam in Stadskanaal een 84-jarige vrouw om het leven, nadat ze te water was geraakt met haar auto. En in december verongelukte een 59-jarige vrouw bij Gaarkeuken, nadat ze in het Van Starkenborghkanaal was gereden.

'Zijn er nog verbeterpunten?'

'Een aantal jaren geleden was de provincie Groningen zelfs koploper op het gebied van dit soort ongevallen. En wij zijn heel benieuwd: zijn er nog verbeterpunten?', stelt Be Zwiers van de Partij voor het Noorden.

Oplossingen

Een vangrail kan volgens Zwiers een oplossing zijn. 'Al zal dat niet altijd dé oplossing zijn. Het heeft soms ook met de bestuurder te maken en hoe er gereden wordt.'

De partij denkt ook aan snelheidsbeperkende maatregelen. 'Kijk goed hoe je de snelheid eruit kan halen, is ons verzoek.'

Plaatsen vangrail op de agenda

In een aantal Groningse en Friese gemeenten wordt al gesproken over het plaatsen van een vangrail langs het water, naar aanleiding van het dodelijk ongeluk bij Gaarkeuken.

