Analyse verkiezingen in Pekela: De Pekelders redden zich wel

Tot aan 21 maart blikken verslaggevers van RTV Noord vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten die zij volgen. Vandaag: Pekela.

Van mijn vierde tot mijn achttiende speelde ik bij voetbalvereniging Noordster in Oude Pekela. Elk seizoen wisten wij twee dingen zeker. Mijn leeftijdsgenoten van Veendam 1894 eindigden bovenaan en je moest blij zijn als je in Stadskanaal zonder blijvend letsel van het veld af liep.

Het was altijd strijd tussen Pekela, Stadskanaal en Veendam. De grimmige sfeer op het voetbalveld heeft wel wat weg van de sfeer in de politiek. De drie gemeenten zijn op elkaar aangewezen, maar de herindeling lijkt onderhand een gebed zonder end. Pekela en Stadskanaal willen wel, maar Veendam plaatst zichzelf, net zoals vroeger in de competitie, boven alle partijen.

Draaiende partijen



Desondanks blijft politiek Pekela voorstander van de herindeling. Behalve de SP, die is tegen. Die partij genoot vier jaar geleden trouwens nog de steun van Samen voor Pekela, GroenLinks en de ChristenUnie, maar die drie partijen zijn op een gegeven moment van standpunt gewisseld. Redenen? 'Zelfstandig blijven kan niet' en 'Onze achterban wil herindelen'.

Toch staat de SP niet meer alleen in het standpunt om zelfstandig te blijven: de partij krijgt bijval van nieuwkomer PVV.

PVV-gemeente



De PVV is klaar met toekijken vanaf de zijlijn. De partij wil het veld betreden. De vraag is: willen de inwoners van Pekela dit ook? Begin vorig jaar zou dat antwoord een absolute 'ja' zijn. Tijdens de landelijke verkiezingen in maart bleek dat de meeste Pekelders op de PVV stemden, nipt meer dan de SP. En laat dat nou net de grootste partij in de gemeente zijn op dit moment.

Maar in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Woensdag gaat blijken of de SP haar positie vasthoudt of dat de PVV de socialisten van hun troon stoot.

Wat nog meer?



Maar er speelt meer dan alleen de herindeling en de PVV. Pekela kampt al jaren met een hoge werkloosheid. Het landelijke percentage werkloosheid ligt op 6 procent, in Pekela is dat 8,5 procent. Hoogopgeleide mensen trekken weg en voor de lager opgeleiden is te weinig werk. De 'maakindustrie' moet een boost krijgen. Of in normale mensentaal: er moeten fabrieken komen.

Ondernemers zijn daarom bezig met het plannen voor de bouw van een wietfabriek. Je leest het goed: een wietfabriek. De ambitie is het bouwen van een fabriek van zo'n 5000 vierkante meter en dat moet tegen de vijftig banen opleveren. Over enkele maanden weten de ondernemers of de plannen door kunnen gaan.

Pekelder tactiek



Een wietfabriek in Pekel. Het zijn eigenaardige plannen. Misschien wel net zo eigenaardig als de Pekelder roegbainders zelf. Ik kan het weten, ik kom er vandaan. Maar misschien is dit wel de manier voor Pekela om zichzelf positief op de kaart te zetten.

VV Noordster doet dat al. Het eerste elftal speelt tegenwoordig in de eerste klasse. Veendam en Stadskanaal? Die vinden we twee niveaus lager. De Pekelders redden zich wel.

