Kamervragen over dreigend huisartsentekort

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid moet samen met zorgverzekeraars het dreigende huisartsentekort in Oost-Groningen tegengaan.

Dat zeggen PvdA-Kamerleden Sharon Dijksma en Henk Nijboer maandag.

De komende vijf jaar dreigt in Oost-Groningen een tekort aan huisartsen omdat veel van hen met pensioen gaan. Opvolging is vaak niet geregeld, terwijl die zorg wel dichtbij de inwoners geregeld moet zijn.

Jonge huisartsen staan niet te springen om een eigen praktijk te beginnen, vanwege de administratieve rompslomp dat dit met zich meebrengt. De PvdA stelt hier Kamervragen over.

Het is belangrijk dat we dit vanuit Den Haag oplossen Sharon Dijksma - PvdA

Onderhandelingen

Volgens Dijksma speelt dit probleem in meer delen van het land, zoals Friesland en Tilburg: 'Daarom is het belangrijk dat we dit vanuit Den Haag oplossen. De minister is op dit moment in gesprek met zorgverzekeraars om voor de komende jaren afspraken te maken waar het geld naartoe moet. Ik hoop dat de minister dit meeneemt en met verzekeraars afspreekt wat zij bijdragen aan de oplossing van dit probleem.'

Geld voor overname

Samen met ondersteuningsbureau voor huisartsen Elann en de huisartsenkring heeft zorgverzekeraar Menzis de handen ineen geslagen. Menzis gaat jonge huisartsen financieel helpen als ze een praktijk willen overnemen. Een eerste stap in de goede richting, maar volgens Dijksma zijn we er hiermee nog niet:

Krimpgebieden aantrekkelijk houden

'Vaak heeft het niet alleen met zorg en geld te maken. Huisartsen willen zich in bepaalde gebieden niet vestigen, omdat er bijvoorbeeld geen werk is voor hun partner. Daarom moet je ervoor zorgen dat krimpgebieden aantrekkelijk worden gehouden zodat er voldoende mensen blijven die in de zorg werken.'

Dijksma en Nijboer zijn maandag op werkbezoek in onze provincie. Ze bezoeken Zonnehuis BetingeStaete in Delfzijl en gaan daarna naar Krewerd om te praten over de massale versterkingsopgave in het gebied.

Lees ook:

- Dreigend huisartsentekort in Oost-Groningen: 'Reden om je zorgen te maken'

- 'Eén huisartsenpost in Groningen is voldoende'

- Dreigend tekort aan huisartsen in Noord en Oost-Groningen (2010)