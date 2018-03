Rechtszaak tegen Muntendammer horecabroers uitgesteld

De zaak tegen twee broers uit Muntendam, die verdacht worden van hennepkweek en hennephandel is uitgesteld. De rechter vindt dat het dossier niet compleet is.

De broers hebben het horeca-imperium van hun overleden vader overgenomen. Daarnaast exploiteerden zij speelautomaten. De agenten deden in februari 2015 een inval in een van hun panden in Oude Pekela. Ze vonden geen hennepplanten, maar wel sporen van een kwekerij. Beide broers moesten mee naar het bureau.

Hennepgedoe

Na drie dagen werden de eigenaren van de Horeca Beheer Groep weer op vrije voeten gesteld. De jongste had niets met het hele 'hennepgedoe' van doen, zei hij tegen de rechters. Wel vonden agenten vingerafdrukken van de man in de bewuste loods. In de woning van de oudste broer was eerder al eens hennep gekweekt. 'Een eenmalige oogst', zei hij.

1,3 miljoen

Justitie gaat ervan uit dat de oudste broer elf keer heeft geoogst en wil deze illegale winsten, een bedrag van 1,3 miljoen, op de man verhalen. Maar zover kwam het niet. De berekening van dit bedrag en de onderbouwing ontbraken in het dossier.

Onderaan de stapel

Deze stukken hebben de rechters wel nodig: 'Om tot een goed oordeel te komen' Ze stelden de zaak toch uit, ondanks het feit dat het al drie jaar bij het Openbaar Ministerie op de plank ligt. De officier vond het ook onnodig lang: 'Uiteindelijk lag het onderaan de stapel, had het minder prioriteit.'

