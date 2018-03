Even voorstellen: de partijen in Veendam

Op woensdag 21 maart is het zover: dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten. In Even Voorstellen maak je kennis met de verkiesbare partijen en hun standpunten. Vandaag de laatste: Veendam.

Op welke partijen kan je stemmen in Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal of Veendam? En waar staan ze voor? In deze artikelreeks stellen de partijen zich voor in een video van 30 seconden en en drie door henzelf gekozen uitgelichte standpunten. Ook vind je bij elke partij een link naar het verkiezingsprogramma.

Lijst 1: GemeenteBelangen Veendam wil investeren

- 'Inzetten op het creëren van een aantrekkelijk winkelcentrum in Veendam.'

- 'Geen herindeling met Stadskanaal en Pekela.'

- 'Maximale inzet voor creëren van werkgelegenheid.'

Lees hier het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen

Lijst 2: PvdA wil dat inwoners meer over de wijk kunnen zeggen

- 'Veendam keert terug in het Akkoord van Westerlee.'

- 'Betere zorg in plaats van geld naar pleinen en een fontein.'

- 'Welvaart voor alle kinderen in Veendam.'

Lees hier het verkiezingsprogramma van PvdA

Lijst 3: SP wil verder kijken dan stenen en fonteinen

- 'Tijd voor een ander gemeentebestuur zonder GemeenteBelangen.'

- 'Bondgenoot zijn van de Veendammers in de strijd tegen NAM, NEDMAG en energiereuzen.'

- 'Verkeersproblemen aanpakken en de verkeersveiligheid vergroten.'

Lees hier het verkiezingsprogramma van SP

Lijst 4: Veuruutkiek'n (VUK) wil basisinkomen-experiment

- 'Geen herindeling: schaalvergroting zonder innovatie is dodelijk voor kwaliteit.'

- 'Experimenteren met een basisinkomen mogelijk maken in Veendam.'

- 'Arbeidsplekken creëren in een door de gemeente gefaciliteerde legale wietkwekerij.'

Lees hier het verkiezingsprogramma van VUK

Lijst 5: CDA wil tegenprestatie voor een uitkering

ChristenUnie heeft helaas geen voorstelvideo.

- ´Aantrekken en behouden van bedrijven.´

- ´De treinverbinding doortrekken naar Stadskanaal.´

- ´Tegenprestatie vragen van mensen die een uitkering krijgen.´

Lees hier het verkiezingsprogramma van CDA

Lijst 6: VVD wil geen herindeling en geen uitverkoop

- ´Geen herindeling met Pekela en Stadskanaal.´

- ´Een treinverbinding tussen Veendam en Assen.´

- ´Maximaal inzetten op binnenhalen van werkgelegenheid.´

Lees hier het verkiezingsprogramma van VVD

Lijst 7: D66 wil graag herindelen

- 'Inzetten op herindeling met Stadskanaal en Pekela.'

- 'Versterking van het onderwijs.'

- 'Bevorderen lokaal ondernemerschap.'

Lees hier het verkiezingsprogramma van D66

Lijst 8: ChristenUnie

ChristenUnie heeft helaas geen voorstelvideo.

- 'Afstand tussen bevolking en bestuur kleiner.'

- 'Onderzoek naar spoorverbinding tussen Veendam en Assen.'

- 'Tegen winkelopenstelling op zondag.'

Lees hier het verkiezingsprogramma van ChristenUnie

Lijst 9: GroenLinks wil betaalbare woningen bij de N33

- 'Meer werk door te investeren in de banen van de toekomst.'

- 'Mensen niet langer worden achtervolgd met onnodige- en wantrouwende regels.'

- 'Gaan voor groene werkgelegenheid.'

Lees hier het verkiezingsprogramma van GroenLinks

Woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam. We volgen de verkiezingen met voorstelvideo's en analyses van onze verslaggevers. Lees hier alles over de verkiezingen.

