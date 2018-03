Hunze en Aa's controleert 850 kilometer dijk: 'Het is ook nog eens gezellig'

Waterschap Hunze en Aa's is begonnen met de inspectie van 850 kilometer dijk. De inspecties duren drie weken en worden uitgevoerd door buitendienstmedewerkers én kantoorpersoneel.

De Westerbroekstermadepolder tussen Kolham en Haren is het eerst aan de beurt. Lopend op de dijk van het Drentsch Diep zijn Ferdinand Kruize en Hendrik Roggen op zoek naar eventuele schade.

'Overleggen met de mensen op kantoor'

'We letten op graafschade zoals van muskusratten, bevers en mollen', zegt Kruize. 'We maken aantekeningen op een luchtfoto en daarna overleggen we met de mensen op kantoor of de schades meteen moeten worden aangepakt, of dat we nog even kunnen wachten.'

'Kijk, daar liggen keutels'

Tijdens de voettocht op de dijk treffen ze een vossenhol aan. Het is een fors gat. 'Een vers hol', zegt Hendrik Roggen. 'Kijk, daar liggen keutels.' Volgens Roggen verzwakt dit soort graafwerk de dijken. Die kunnen instabiel worden als er water in stroomt. 'Dit gat moeten we zeker dichtgooien.'

Waterschapsbestuurder Hilbrand Sinnema is ook van de partij in de koude, winderige polder.

'Het schept een band'

'Deze inspecties doen we twee keer per jaar', zegt hij. 'Dat ook het kantoorpersoneel meedoet vinden we belangrijk. Het schept een band met de mensen in het veld. Daardoor worden de lijntjes korter, leer je de collega's beter kennen en het is ook nog eens gezellig om samen zo'n klus te doen.'



