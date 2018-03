PVV Pekela komt niet naar slotdebat verkiezingen

Niet acht, maar zeven Pekelder partijen staan dinsdagavond tegenover elkaar bij het slotdebat. De PVV gaat niet debatteren in Nieuwe Pekela. Reden: lijstrekker Arthur van Dooren moet aan het werk.

Andere partijen in Pekela noemen het 'zwak', 'lafjes' en 'flauwekul'.

Slechte planning



Van Dooren laat weten dat hij dolgraag bij het debat aanwezig wilde zijn, maar dat hij verhinderd is. 'Ik werk ongeveer vijftig uur per week', zegt de PVV'er. 'Wij zijn de afgelopen tijd overal bij geweest, maar dit gaat mij echt niet lukken.'

Van Dooren vindt de timing van het debat onhandig. 'Dit is veel te kort op de verkiezingen. Ik had het slotdebat liever afgelopen vrijdag of zaterdag gehad, dan was ik ook gewoon gekomen.'

Geen begrip bij andere partijen

Andere politieke partijen hebben er geen begrip voor. Dick Berghuis van het CDA: 'Wat zwak. Zo moet je niet met de Pekelder bevolking omgaan. Dit staat al tijden op de agenda. Als je je aanmeldt, moet je ook komen.' Wiebe Meilof van de ChristenUnie: 'Ik wist dit nog niet, maar wat een flauwekul. Dit is jezelf enigszins liquideren.'

'Zoeken naar smoesjes'



De SP, op dit moment de grootste partij in Pekela, reageert fel. Vorige week ging de partij met beide benen gestrekt in op de PVV en nu is dat niet anders. Fractievoorzitter Pim Siegers: 'Laf en flauwekul, daar kan ik mij wel in vinden. Dit heeft natuurlijk te maken met wat vorige week gebeurd is. Dit is zoeken naar smoesjes.'

Afgelopen woensdag liet de SP weten dat een coalitie vormen met de PVV 'totaal onrealistisch' is. Daarbij vergeleek Siegers de PVV Pekela met 'Geert Wilders die in de Droomvlucht in de Efteling zit.'

Andere PVV'ers



Volgens Van Dooren heeft dat niks met elkaar te maken en komt het door het werk en de regels die binnen de PVV zijn opgesteld. Omdat de partij nieuw is, wil het met een duidelijk beeld naar buiten treden. Een ander persoon op de kieslijst laten debatteren is volgens hem ook geen optie. 'Om verwarring te voorkomen, ben ik de persoon die naar buiten treedt. Ander kan er ruis ontstaan en dat willen wij voorkomen.'

Het slotdebat van de gemeente Pekela is dinsdagavond om 20:00 in De Kiepe in Nieuwe Pekela.

Lees ook:

- SP Pekela: 'Een college vormen met de PVV is totaal onrealistisch'

- Analyse verkiezingen in Pekela: De Pekelders redden zich wel

- Even voorstellen: de partijen in Pekela